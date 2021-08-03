Alperen Şengün'den sonra Şehmus Hazer de NBA'e gidiyor

Houston Rockets'a transfer olan Alperen Şengün'ün ardından Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Şehmuz Hazer de NBA'in yolunu tutmak üzere.

03 Ağustos 2021 Salı - 15:14
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Beşiktaş'ta sergilediği performansla NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'ün ardından bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.
 
Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'un haberine göre Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün Amerika'ya gitti.
 
21 yaşındaki Şehmus Hazer, 2020/21 sezonunda çıktığı 33 Basketbol Süper Ligi maçında 32.2 dakika ortalama süre aldı ve 14.91 sayı, 3.76 ribaunt ve 4.09 asist ortalamalar yakaladı.

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Etiketler: nba şehmuz hazer
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