Alperen Şengün şov! 13 sayı, 10 ribaund

NBA Yaz Ligi'nde geçtiğimiz gece forma giyen Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, Orlando Magic karşısında 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blokluk performans sergiledi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:26
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NBA Yaz Ligi'nde geçtiğimiz gece forma giyen Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, Orlando Magic'e karşı etkili bir performans gösterdi.
 
24 dakika sahada kalan ve 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 3 blok kaydederek güzel bir efor ortaya koyan Alperen'in bu performansına karşın Rockets, 76-89 mağlup oldu.
 
Rockets'ta Josh Christopher 22 sayı ile Houston'ın en skorer ismiydi. Anthony Lamb ise 17 sayıyla katkı sağladı.
 
Orlando'da Yante Maten 18 sayı ve 9 ribaund ile takımın en etkili oyuncusu olurken, Cole Anthony 15 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile kendisine destek oldu. (Sporx)

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Etiketler: alperen şengün nba
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