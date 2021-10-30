Altay: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay-Demir Grup Sivasspor mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 18:04
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay-Demir Grup  Sivasspor mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
 
5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan  Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
 
14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz  pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.
 
17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le  karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne  geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan  Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
 
38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in  yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak  filelere gitti: 0-1.
 
44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı  baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz  pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu:  1-1.
 
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.
 
 
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 
 
Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım
 
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander,  Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed Rayan
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas,  Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel,  Yatabare
 
Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)
 

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Etiketler: süper lig Altay Sivasspor
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