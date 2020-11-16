Altay 28 yıllık geleneği sürdürdü



Süper Lig’e verilen milli arada Fenerbahçe’nin tarihsel bir geleneği dikkat çekti. Kaleci Altay Bayındır’ın son anda A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesiyle sarı-lacivertli kulüpteki önemli bir kültür devam etti.

1992’de Engin İpekoğlu ile başlayan daha sonra Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllar devam eden ‘milli kaleciler’ geleneği Altay Bayındır’la resmen sürdürülüyor. Bu sezon Fenerbahçe’de 1 numaralı formayı giyen ve yükselen performansıyla öne çıkan 22 yaşındaki Altay, uzun süredir U21 Milli Takımı’nda yer alıyordu.

Gökhan Akkan’ın kadrodan çıkarılmasıyla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’a davet edilen genç eldiven, Fenerbahçe’deki milli takım bayrağını devraldı.

Yıllardır Türk kalecilerin başarısıyla bilinen Fenerbahçe’de, Altay Bayındır son 2 sezonda gelişimi ve kısa sürede yakaladığı aidiyetle herkesin takdirini toplamıştı.



1992-2020 arası süreçte birçok yerli ve milli kaleciyle çalışan sarı-lacivertlilerde Altay’ın da benzer seriyi sürdürmesi hedefleniyor. 1992-1996 ve 1999-2000 dönemlerinde Fenerbahçe’de yer alan Engin İpekoğlu, 1994-2003 ve 2004-2007 aralarında sarı-lacivertli eldivenleri takan Rüştü Reçber, 2002-2019 arası Fenerbahçe’de efsaneleşen Volkan Demirel ile 2019’da transfer olduğu sarı-lacivertlilerde kısa sürede 1 numara olan Altay Bayındır, kulüp tarihine geçecek isimler oluyor.