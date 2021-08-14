Altay 3-0 Kayserispor

18 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de boy gösteren Altay, ilk hafta maçında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanla başladı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:53
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Maçı baştan sona üstün götüren Mustafa Denizli'nin Altay'ı, 90 dakikada 3 gol bularak lige 3 puanla giriş yaptı.
 
Altay'a galibiyeti getiren golleri  8 ve 45. dakikalarda Bamba, 86. dakikada Thaciano kaydetti.
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
 
Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
 
10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
 
24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
 
Altay, 45 1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
 
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.
 
Altay: Mateusz, Mohammad, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Cesar, Rodriguez Kappel, Thiam, Bamba
 
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Hosseini, Kvrzic, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Cardoso, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek
 
ALTAY, 18 SEZON SONRA DÖNDÜĞÜ SÜPER LİG'DE KAYSERİSPOR'U AĞIRLADI
 
Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
 
Süper Lig'deki son karşılaşmasına 31 Mayıs 2003'te Güngören Belediye Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkan siyah-beyazlı ekip, ligde 6650 gün sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
 
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu sezon kadroya katılan 5 yeni isme ilk 11'de şans verdi.
 
Yeni oyunculardan kaleci Mateusz Lis, Daouda Bamba, Mohammad Naderi, Cesar Pinares ve Martin Rodriguez forma giyerken, geçen sene TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan futbolculardan Murat Akça, Andre Poko, Leandro Kappel, Khaly Thiam, Cebrail Karayel ve İbrahim Öztürk de mücadele etti.

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