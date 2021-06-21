Altay Bayındır Ajax'a transfer oluyor!

21 Haziran 2021 Pazartesi - 8:10
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay
Bayındır için son günlerde Ajax
iddiası dikkat çekiyor. Hollanda
basınında yer alan haberlerde, Ajax’ın Andre Onana’nın yerine 23 yaşındaki Altay’ı düşündüğü belirtildi.
Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars’ın Altay’ı yakından takip ettiği ve Fenerbahçe ile görüşmek istediği savunuldu. EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda yer alan genç eldivenin durumunun izlendiği bildirildi. Altay’ın Fenerbahçe ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.