Altay Bayındır Ajax'a transfer oluyor!

Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars’ın Altay’ı yakından takip ettiği ve Fenerbahçe ile görüşmek istediği savunuldu. EURO 2020’de A Milli Takım kadrosunda yer alan genç eldivenin durumunun izlendiği bildirildi. Altay’ın Fenerbahçe ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.