Altay Bayındır ameliyat oldu kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır ameliyat oldu.

18 Nisan 2021 Pazar - 13:16
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Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Etiketler: altay bayındır fenerbahçe
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