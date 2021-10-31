Altay Bayındır'dan ilk açıklama geldi

Gustavo ve Valencia da sakatlandı

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Altay Bayındır değişikliği ile 5 değişiklik hakkını bitiren Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı. Acılar içinde kalan Ekvadorlu oyuncu sedyeyle oyunu ter etti. Sarı-lacivertliler 79. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı.