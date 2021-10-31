Altay Bayındır'dan ilk açıklama geldi

Dün Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız." ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2021 Pazar - 12:13
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Konyaspor-Fenerbahçe maçının 71. dakikasında ev sahibinin atağında yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştı. Bayındır devam edemedi ve gözyaşları içinde sahadan çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun yerine 72. dakikada Berke Özer oyuna girdi.
 
Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Takım ile birlikte İstanbul’a dönen 23 yaşındaki kaleci, "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Hastanede yapılan ilk incelemerde bir kırığa rastlanmadı.
 
Gustavo ve Valencia da sakatlandı
 
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
 
Altay Bayındır değişikliği ile 5 değişiklik hakkını bitiren Fenerbahçe'de Valencia sakatlandı. Acılar içinde kalan Ekvadorlu oyuncu sedyeyle oyunu ter etti. Sarı-lacivertliler 79. dakikadan itibaren 10 kişi oynamaya başladı.

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Etiketler: altay bayındır fenerbahçe
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