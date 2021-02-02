Altay Bayındır'dan maç sonu itiraf

02 Şubat 2021 Salı - 18:49
Fenerbahçe'nin Hatayspor
'u yendiği maçta kurtarışlarıyla yıldızlaşan Altay
Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde; Bizim için önemli bir maçtı. Böyle maçlarda puan kaybetmek istemiyoruz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Benim adıma güzel bir geceydi. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Maç sonu biraz yorgunum, fazla konuşmak istemiyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz.