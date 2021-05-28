Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması

EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Takım'ın Azerbaycan 'la oynadığı özel maçta sakatlanan kaleci Altay Bayındır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç eldiven, "Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.