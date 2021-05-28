Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması

Dün Azerbaycan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Altay Bayındır bugün 'Çok şükür ciddi bir problemim yok' dedi.

28 Mayıs 2021 Cuma - 14:55
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EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Takım'ın Azerbaycan'la oynadığı özel maçta sakatlanan kaleci Altay Bayındır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Genç eldiven, "Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
 
İşte Altay'ın açıklamaları: "Ay yıldızlı formayla ilk maçıma çıktığım için gururluyum. Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu forma ile elimden geleni her zaman yapacağım."

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Etiketler: altay bayındır fenerbahçe
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