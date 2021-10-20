Altay Bayındır görüşme odasına! Vitor Pereira...

Trabzonspor maçında yediği gollerle hayal kırıklığı yaratan Altay Bayındır, Vitor Pereira'nın isteği üzerine görüşme odasına çekildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:45
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Altay Bayındır, Sivas maçındaki hatasının ardından Trabzon karşısında da kurdurduğu baraj ve frikikten yediği golle eleştiri oklarının hedefi oldu. Bunun üzüntüsünü yaşayan genç file bekçisine Vitor Pereira sahip çıktı. Portekizli teknik adam, Altay’la kısa bir görüşme yaparak, “Maçlar bir kişiyle ne kazanılır, ne de kaybedilir. Kendini yenilginin sorumlusu olarak görme. Sadece ben değil, tüm takım sana güveniyor. Sakın moralini bozma. Hem bizim için hem de Milli Takım için çok değerli bir kalecisin” dedi. (Fanatik)
 

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Etiketler: vitor pereira altay bayındır
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