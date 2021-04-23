Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama! 'Erken tanı...'

Fenerbahçe'de bu sezon performansı ile beğeni toplayan Altay Bayındır 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.

Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.

23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Ajansspor'un aktardığına göre Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu şu ifadelere yer verdi: