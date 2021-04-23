Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama! 'Erken tanı...'

23 Nisan 2021 Cuma - 11:42
Fenerbahçe'de bu sezon performansı ile beğeni toplayan Altay
Bayındır 2-1 kazanılan Başakşehir
maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.
Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.
23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Ajansspor'un aktardığına göre Altay Bayındır'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Spor
Kulübü ve Milli Takım'ımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık
ekibi tam destek ile yanındayız."