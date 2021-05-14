Altay Bayındır müjdesi! Geri döndü

14 Mayıs 2021 Cuma - 10:01
Fenerbahçe'de Altay
Bayındır geri döndü. Genç kaleci takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes
Kablo Kayserispor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerimizde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Demir Grup Sivasspor
maçına ilk 11’de başlayan futbolcularımız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.
Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Futbol A Takımımız, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak."