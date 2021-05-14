Altay Bayındır müjdesi! Geri döndü

Ağır sakatlık problemini atlayan yetenekli kaleci Altay Bayındır takımla beraber antrenmanlara çıkmaya başladı.

14 Mayıs 2021 Cuma - 10:01
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü. Genç kaleci takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Süper Lig’in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerimizde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
 
Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcularımız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.
 
Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
 
Futbol A Takımımız, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak."

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Etiketler: altay bayındır fenerbahçe
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