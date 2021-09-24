Altay - Beşiktaş

24 Eylül 2021 Cuma - 19:23
| Son Güncelleme : 24 09 2021 - 20:42
MAÇTAN DAKİKALAR
40' Sağ kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışından Oğuzhan'ın plase vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35'
Bu dakikalarda topun üstünlüğü Beşiktaş
'ta bulunuyor.
29' ALTAY ETKİLİ GELDİ! Bamba'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
20'
VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN GOL İPTAL EDİLDİ! Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman
topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonda Kenan'ın topu eliyle ağlara gönderdiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.
14' Altay gole çok yaklaştı! Sol kanattan gelen ortada Kapel'in volesinde top kaleci Mert'te kaldı.
11' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Josef'in yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.
10'
Maçın ilk bölümünde iki takımda kontrollü bir oyun
sergiliyor.
6'
İlk şut Altay
'dan! Cebrail'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda top savunmadan geri döndü.
İLK 11'LER
ALTAY: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.
BEŞİKTAŞ: Rıdvan, Serdar, N'Sakala, Atiba, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Salih, Gökhan Töre, Kenan Karaman.