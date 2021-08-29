Altay - Fenerbahçe! İlk 11'ler belli oldu

29 Ağustos 2021 Pazar - 21:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hatfasında İzmir
'de Altay
ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa
Ligi'nde Helsinki'yi gol yağmuruna tutmasının ardından bu performansı Altay maçında da devam ettirmek istiyor. Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba (Muhtemel)
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia