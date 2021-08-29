Altay - Fenerbahçe! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, 18 yıl sonra Altay ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 2 haftasında da 3 puanla ayrılmıştı. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Altay maçından da 3 puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor.

29 Ağustos 2021 Pazar - 21:00
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hatfasında İzmir'de Altay ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi gol yağmuruna tutmasının ardından bu performansı Altay maçında da devam ettirmek istiyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
İLK 11'LER
 
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba (Muhtemel)
 
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

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