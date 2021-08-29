Altay - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona eski Teknik direktörü Vitor Pereira ile giren Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ve Antalyaspor ’u ilk 2 haftada kalesini gole kapatarak mağlup etmeyi başarmıştı. Özellikle işin savunma yönünde başarılı olan Fenerbahçe, İzmir ’de zorlu deplasmanda da kazanarak milli takım arasına 9 puan ile girmeyi hedefleyecek.

Öte yandan ligin yeni ekibi Altay , Mustafa Denizli yönetiminde lige oldukça etkili bir giriş yaptı ve ilk 2 haftada Kayserispor ve Alanyaspor’u mağlup etmeyi başardı. Bamba, Kappel ve Rodrigues gibi hücumda etkili isimleriyle Fenerbahçe karşısında çıkacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ligin ilk 2 haftasında gol yemeyen Fenerbahçe, 1983/1984 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 3 maçında gol yememeyi hedefliyor.

- Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Altay, Fenerbahçe’ye karşı galip gelmişti.

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