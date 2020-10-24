Altay - Giresunspor maçına koronavirüs engeli

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, yarın oynanacak Altay maçının rakipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Altay'dan yapılan açıklamada ise kulüpte toplam 34 vaka tespit edildiği belirtildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 23:26
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TFF 1inci Ligde 25 Ekim Pazar günü İzmirde oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1inci Ligin 7nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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