Altay - Giresunspor maçına koronavirüs engeli

TFF 1inci Ligde 25 Ekim Pazar günü İzmirde oynanması gereken Altay Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.