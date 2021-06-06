Altay Gökhan Töre'ye talip oldu

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre'ye talip oldu.

06 Haziran 2021 Pazar - 15:58
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Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen Altay dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
 
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde takviye çalışmalarını sürdürürken yıldız bir isme daha kancayı taktı. Denizli'nin Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin ismi üzerinde durduğu öğrenildi. Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis ödemeyecek olan Altay'ı mali açıdan da zorlamayacak.
 
KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYOR
 
Siyah-beyazlılar, futbolcunun menajeri ile temasa geçerek ilk temaslara başlarken Töre'nin düşünmek için süre istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Töre'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Transferde önceliği verdiği kulübünden haber bekleyen Töre'nin bu nedenle Altay'ın teklifini beklemeye aldığı ifade edildi. Töre'ye Altay'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demir'in de talip olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon oynadı.
 
KARİYERİ ÇOK PARLAK
 
Almanya Köln doğumlu olan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, kariyerinde önemli ekiplerde forma giydi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de yetişirken, Almanya'da Hamburg, Rusya'da Rubin Kazan ve yine Ada'da West Ham United ekiplerinde görev yaptı. Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Yeni Malatya'da da iki yıl top koşturdu.

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Etiketler: gökhan töre altay
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