Altay - Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay ve Göztepe karşı karşıya geldi. 18 yıl aranın ardından Süper Lig'deki randevuyu Altay 2-1 kazandı. Altay bir penaltı atışından yararlanamadı.

17 Eylül 2021 Cuma - 22:10
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Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay ve Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakayı Altay 2-1 kazandı.
 
Göztepe golü 26. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu ile attı. Altay'ı gollerini ise 71. dakikada Leandro Kappel ve 90+3. dakikada Paixao kaydetti. Öte yandan Altay'da 21. dakikada Thaciano penaltı kaçırdı.
 
VAR KARARI
 
Göztepe, VAR incelemesinin ardından 25. dakikada penaltı kazandı. 
 
ALTAY - GÖZTEPE: 2-1
 
GOL: 26' Soner Aydoğdu (penaltı) (Göztepe) 71' Leandro Kappel 90+3' Paixao(Altay)
 
Kaçan penaltı: 21' Thaciano (Altay)
 
İLK 11'LER
 
Altay: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Thaciano, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba
 
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency

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