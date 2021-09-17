17 Eylül 2021 Cuma - 22:10
Süper Lig'in 5. haftasında İzmir
derbisinde Altay
ve Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakayı Altay 2-1 kazandı.
Göztepe golü 26. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu
ile attı. Altay'ı gollerini ise 71. dakikada Leandro Kappel ve 90+3. dakikada Paixao kaydetti. Öte yandan Altay'da 21. dakikada Thaciano penaltı kaçırdı.
VAR KARARI
Göztepe, VAR incelemesinin ardından 25. dakikada penaltı kazandı.
ALTAY - GÖZTEPE: 2-1
GOL: 26' Soner Aydoğdu (penaltı) (Göztepe) 71' Leandro Kappel 90+3' Paixao(Altay)
Kaçan penaltı: 21' Thaciano (Altay)
İLK 11'LER
Altay: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Poko, Zeki, Thaciano, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Kerim, Tijanic, Soner, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Lourency