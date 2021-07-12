Altay Mustafa Denizli ile yeniden anlaştı

Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, Mustafa Denizli ile bir kez daha anlaşmaya vardı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:38
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Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off maçları dahil 5'te 5 yaparak siyah-beyazlıların 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran deneyimli teknik adamın yarın yeni sözleşme imzalayıp takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor. Taraftarların göreve devam etmesi yönünde çağrıda bulunduğu Mustafa Denizli ile Başkan Özgür Ekmekçioğlu arasındaki buzların eridiği öğrenildi.
 
Teknik Direktör Mustafa Denizli, 1 Temmuz'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kendi aramızda sözlü olarak anlaşma yaptık ama resmi anlaşmaya davet edilmedim. Başka bir kulüple, başka bir başkanla bu şekilde konuşma yapsam 10 gün sonra ilişkiyi keserdim" ifadelerine yer vermiş, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Denizli'nin istediği oyuncuları almaya çalıştıklarını, tecrübeli teknik adamın durumunun buna bağlı olduğunu söylemişti. Süper Lig'e hazırlanan siyah-beyazlı takımı bir süredir Mustafa Denizli'nin yardımcıları Mert Nobre ile Gökhan Karaslan çalıştırıyor.

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Etiketler: mustafa denizli altay
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