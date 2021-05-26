Altınordu-Altay karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:15
Normal sezonu 6. sırada bitirip play-off yarı finalinde de Samsunspor
'u saf dışı bırakan Altınordu, 51 yıl sonra Süper Lig'e geri dönebilecek mi? 9 yıldır TD koltuğunda olan Hüseyin Eroğlu, alt yapıdan üst yapıya taşıdığı sistemin meyvesini Süper Lig'e yükselerek alabilecek mi? İzmir
'deki Samsunspor maçında hücumun en ilerisinde Ahmet İlhan Özek ile Enis Destan boy göstermişti. Rövanşta ise Enis sonradan oyuna girip 90+'da rakip kaleci Nurullah Aslan'ı kontrada yakalayıp kendi sahasından avlamıştı. Kalede Erhan Erentürk, önünde "Yusuf, Sinan & Kahraman" üçlüsü değişmeyecektir. Orta sahada yükü Furkan Çil ve Oğulcan Ülgün omuzluyor. Zaman zaman Burak İnce de dahil olup işin yaratıcılık kısmında katkı verebiliyor.
18 yıl formasını giydiği Altay
'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli
, üst üste galibiyetler alıp havaya girdi ve artık Süper Lig'e bir adım uzaklıkta. Normal sezonu 5. sırada tamamlayan İzmir'in siyah beyazlı ekibi, İstanbulspor
'u play-off dışına iterek adını finale yazdırmıştı. Geniş kadronun en önemli ismi, şüphesiz Marco Paixao! Portekizli bu sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 24 gole imza attı... Paixao'nun arkasında bir kanatta Leandro Kappel, diğer kanatta da Erhan Çelenk forma giyiyor. Orta alanda ise Göztepe ile Süper Lig tecrübesi yaşayan Andre Poko ve Süper Lig'de BB Erzurumspor
forması terleten Jasmin Scuk yer alıyor. Marcio Mossoro ve İbrahim Öztürk gibi bu tansiyonu yüksek maçları bolca oynamış isimlerin Altay kadrosunda yer alması da onlar için büyük bir artı...
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Altınordu son 6 maçında yenilgi yüzü görmedi! (3 galibiyet - 3 beraberlik)
- Altay, Mustafa Denizli
yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanmasını bildi! (4 maç - 9 gol)
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa
bülteninde yer alan bu TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Altay kazanır" oldu! %47'lik kesim Mustafa Denizli önderliğindeki Altay'dan Altınordu karşısında zafer bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.