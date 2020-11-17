Altınordu Bandırmaspor'u rahat geçti

Bandırmaspor: 2-0 TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen maçta Altınordu, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

17 Kasım 2020 Salı - 16:17
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Hakemler: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
 
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Muhammed Mert (Dk. 88 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan), Enis Destan (Dk. 72 Hüsamettin Yener)
 
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Onur Akbay, Gökay Güney, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Feyyaz Belen), Del Valle, Ba, İshak Çakmak, Erkan Taşkıran (Dk. 81 Fırat Arıkan), Rayo (Dk. 63 Berat Satılmış), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 73 Halilovic)
 
Goller: Dk. 27 Yusuf Can Esendemir, Dk. 45 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)
 
Sarı kartlar: Dk. 7 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 4 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)
 

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Etiketler: Altınordu Bandırmaspor
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