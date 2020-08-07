Altınordu'nun Mert Hakan Yandaş pişmanlığı! Fenerbahçe...

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, dün resmen Fenerbahçe'ye transfer olarak kırmızı-lacivertlileri mahcup etti.

07 Ağustos 2020 Cuma - 13:14 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 13:16
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İzmir ekibinin 2. Lig'e yükseldiği 2013 yılında Oyak Renaultspor'dan kaleci Erce Kardeşler ile birlikte transfer ettiği Mert Hakan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. O sezon Altınordu 1’inci Lig'e yükselirken, yeterli görülmeyen Mert Hakan, 2014-15'te 3’üncü Lig'de yer alan Tire 1922'ye kiralandı. Mert Hakan, Tire'de 14 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon da kadroda düşünülmeyince kulüple bağlarını kopararak bu kez bonservisiyle Tire'nin yolunu tuttu.
 
3. Lig'de Tire 1922 formasıyla ikinci sezonunda 21 kez rakip fileleri sarsan Mert Hakan, dikkatleri üzerine çekerek 2016-17'de 2. Lig'de mücadele eden Menemenspor'a transfer oldu. Menemen'de attığı 16 gol sorası bir sonraki yıl Süper Lig ekibi Sivasspor'a giden orta saha oyuncusu, son 3 sezonda Sivasspor'la Süper Lig deneyimi kazandı. Süper Lig'de 63 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş, on numara, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
 
 

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Etiketler: Altınordu Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe
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