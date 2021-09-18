Ampute Futbol Milli Takımı'nın final için rakibi Rusya!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya 'daki 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda güle oynaya şampiyonluğa ilerliyor. D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci sınavında İtalya 'yı 11-0 yenerek lider olarak gruptan çıkan Milli Takımımız, dün de çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Hiç pozisyon vermedik

Baştan sona üstün oynadığımız karşılaşmada İrlanda, kazanmak için değil, fark yememek için sahaya çıktı! Rakibe hiç pozisyon vermeyen Milliler, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın uzaktan attığı golle İrlanda'nın direncini kırdı. 30. dakikada Ömer Güleryüz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attı. Maçların 50 dakika üzerinden oynandığı turnuvada Serkan Dereli , 46 ve 48'de (penaltıdan) attığı gollerle sonucu belirledi: 4-0.

TRT Spor'dan yayınlanacak

Farkın açılmamasını, rakibin kalecisi engelledi. Şimdi bu akşam saat 18.30'da yarı finalde, çeyrek finalde İtalya'yı 2-0 yenen Rusya ile karşı karşıya geleceğiz. Saat 18.30'da Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak. Ruslar'ı yendiğimiz taktirde, son Avrupa Şampiyonu ve son Dünya Kupası ikincisi olarak geldiğimiz organizasyonda adımızı yarınki final maçına yazdıracağız.

Serkan: İrlanda'yı sahada ezdik

İrlanda ağlarını iki kez sallayan Ay-Yıldızlı futbolcularımızdan Serkan Dereli, "Zemin biraz bozuktu ama zaten buna göre deidmanlar yapmıştık. Çok iyi oynadık. Biz Türkiye'yiz ve AyYıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Goller geldikçe rahatladık. Şimdi Rusya ile oynayacağız vekupayı alma hedefimizeemin adımlarla devam edeceğiz" dedi. Bir diğer oyuncumuz Okan Şahiner ise"Güzel maç oldu veİrlanda'yı sahada ezdik. Mutluyuz ve huzurluyuz. İnşallah Rusya'yı da yeneceğiz" yorumunu yaptı.

'Kusura bakmayın 4 golde kaldık'