Ampute Futbol Milli Takımı'nın final için rakibi Rusya!

Polonya'daki turnuvada 'BizimAslanlar' lakaplı Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a 10, İtalya'ya 11 gol attı. Dün de fark yememek için sahaya çıkan İrlanda'yı 4-0'lageçerek, adını yarı finale yazdırdı. Bugün ise 18.30'da rakip Rusya, hedefimiz ise yine finale çıkıp, şampiyon olmak.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 12:03
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'daki 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda güle oynaya şampiyonluğa ilerliyor. D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci sınavında İtalya'yı 11-0 yenerek lider olarak gruptan çıkan Milli Takımımız, dün de çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı.
 
Hiç pozisyon vermedik
 
Baştan sona üstün oynadığımız karşılaşmada İrlanda, kazanmak için değil, fark yememek için sahaya çıktı! Rakibe hiç pozisyon vermeyen Milliler, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın uzaktan attığı golle İrlanda'nın direncini kırdı. 30. dakikada Ömer Güleryüz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attı. Maçların 50 dakika üzerinden oynandığı turnuvada Serkan Dereli, 46 ve 48'de (penaltıdan) attığı gollerle sonucu belirledi: 4-0.
 
TRT Spor'dan yayınlanacak
 
Farkın açılmamasını, rakibin kalecisi engelledi. Şimdi bu akşam saat 18.30'da yarı finalde, çeyrek finalde İtalya'yı 2-0 yenen Rusya ile karşı karşıya geleceğiz. Saat 18.30'da Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak. Ruslar'ı yendiğimiz taktirde, son Avrupa Şampiyonu ve son Dünya Kupası ikincisi olarak geldiğimiz organizasyonda adımızı yarınki final maçına yazdıracağız.
 
Serkan: İrlanda'yı sahada ezdik
 
İrlanda ağlarını iki kez sallayan Ay-Yıldızlı futbolcularımızdan Serkan Dereli, "Zemin biraz bozuktu ama zaten buna göre deidmanlar yapmıştık. Çok iyi oynadık. Biz Türkiye'yiz ve AyYıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Goller geldikçe rahatladık. Şimdi Rusya ile oynayacağız vekupayı alma hedefimizeemin adımlarla devam edeceğiz" dedi. Bir diğer oyuncumuz Okan Şahiner ise"Güzel maç oldu veİrlanda'yı sahada ezdik. Mutluyuz ve huzurluyuz. İnşallah Rusya'yı da yeneceğiz" yorumunu yaptı.
 
'Kusura bakmayın 4 golde kaldık'
 
Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Osman Çakmak, "Maç öncesi çok yağmur vardı. Antalya'dan bu duruma alışıktık. Buraya şampiyon olmaya geldik. Kusura bakmayın, bugün (dün) 4'tekaldık. Şimdi rakibimiz 2012 ve 2014 Dünya Şampiyonu Rusya olacak. Rakibi küçümsemiyoruz ama moralimiz vekeyfimiz yerinde, rakip tanımıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü'nde görüşmek üzere; ancak yarınki (bugünkü) Rusya maçını unutmadan" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: Ampute Futbol Milli Takımı yarı final maçı Rusya maçı
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