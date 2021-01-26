Anadolu Efes: 86 - Kızılyıldız: 72

THY EuroLeague’in 22’nci haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 86-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Anadolu Efes’in yıldız ismi Larkin oldu.

26 Ocak 2021 Salı - 23:55 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 0:01
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç’ın basketleriyle ilk 3 dakikayı 12-3 önde geçti. İlk periyottaki rahat oyununu sürdüren Anadolu Efes, art arda basketlerle bitime 3 dakika kala farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 22-8. İlk periyotta konuk ekibin farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes 1’inci periyodu 16 sayı farkla 29-13 önde kapattı.
 
İkinci periyotta 2 sayılık basket bir de faul ile başlayan Kızılyıldız, ardından bulduğu 5 sayı ile 8-0’lık seri yakaladı ve Hall ve Nnoko’nun basketleriyle farkı 8 sayıya indirmeyi başardı: 29-21. Bu seri sonrası toparlayan Anadolu Efes, Larkin'in 8, Sertaç’ın ise 2 sayılık katkısı ile 5 dakika 49 saniye kala farkı tekrardan 17 sayıya kadar yükseltti: 39-22. Anadolu Efes, kalan dakikalarda farkı giderek açtı ve Larkin’in performansıyla devreyi 21 sayı farkla 56-35 önde kapatmayı başardı.
 
Üçüncü periyotta Hall’un 5 sayılık basketiyle başlayan Kızılyıldız, Reath’ın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çekmeyi başardı: 56-40. Periyot ortalarına gelinirken kontrolü tekrar eline alan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçen sürede bitime 4 dakika 22 saniye kala Efes, rakibini 19 sayılık farkta tutmayı başardı: 66-47. Kalan saniyelerde hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmanın bu ana kadarki en farklı skoru olan 23 sayı farkla periyodu tamamlamayı başardı: 75-52.
 
Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, mücadeleden 86-72 galip ayrıldı.
 
Karşılaşma ile ilgili detaylar şu şekilde:
 
SALON: Sinan Erdem
 
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Jakub Zamojski, Artem Lavrukhin
 
ANADOLU EFES: Beaubois 11, Sertaç 12, Moerman 7, Micic 13, Simon 10, Anderson, Dunston 6, Larkin 23, Singleton 2, Doğuş 2, Musa, Buğrahan
 
KIZILYILDIZ: Walden 5, Radanov, Dobric 12, Jagodic-Kuridza 7, Nnoko 4, Loyd 7, Lazic 6, Reath 10, O'Bryant, Davidovac 12, Hall 9, Colom
 
1’İNCİ PERİYOT: 29-13
 
DEVRE: 56-35
 
3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-52
 
 
 

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Etiketler: anadolu efes kızılyıldız basketbol
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