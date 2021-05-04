Anadolu Efes Dörtlü Final'e yükseldi!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

AA 04 Mayıs 2021 Salı - 21:52 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 22:22
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile sayı üretirken, rakibine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Micic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı hücumların çoğundan eli boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Thompkins, Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspanyol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39 yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle 23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan Real Madrid karşısında organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya (57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve Tompkins'in basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe 60-57 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde savunmada zorlanan Anadolu Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada 69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta son dakikaya 80-80 berabere girilirken, Anadolu Efes, Simon'un kaydettiği üç sayılık basketle bitime 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı. Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 88-83 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Maç sonunda büyük sevinç
 
Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
 
Lacivert-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında  birbirlerine sarılarak Dörtlü Final'e kalmanın sevincini yaşadı.
 
Başantrenör Ergin Ataman da tribüne giderek, sevincini maçı izleyen az  sayıdaki sağlık çalışanıyla paylaştı.
 
Maçın yıldızı Singleton
 
Anadolu Efes'te Chris Singleton, karşılaşmada gösterdiği başarılı  performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
 
ABD'li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 8  de ribaund alma başarısı gösterdi.
 
Dördüncü kez Dörtlü Final'de
 
Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı  organizasyonunda dördüncü kez Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.
 
Lacivert-beyazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde  Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü  ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük  maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.
 
Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final  oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a  74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını  91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.
 
Türk temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü Final'de mücadele  etti. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden  lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek  ikincilikle yetindi.
 
Ergin Ataman'ın 4. Dörtlü Final'i
 
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Avrupa Ligi  Dörtlü Finali'nde yer alacak.
 
Ataman, lacivert-beyazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-2000  (Suprolig) ve 2018-2019'da da Dörtlü Final'e taşımıştı. Deneyimli başantrenör,  ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Siena'nın başında da 2002-2003 sezonunda Dörtlü  Final heyecanı yaşamıştı.
 
Yarı finalde rakip CSKA Moskova
 
Anadolu Efes, Dörtlü Final'de ilk maçında Rusya temsilcisi CSKA  Moskova ile karşı karşıya gelecek.
 
Lacivert-beyazlı takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'yu eleyerek son 4  takım arasına kalan CSKA Moskova'yı mağlup ederek adını finale yazdırmaya  çalışacak.
 
Dörtlü Final Almanya'da
 
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın  Köln kentinde gerçekleştirilecek.
 
Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 28  Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Mayıs Pazar günü  oynanacak.

 

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Etiketler: Anadolu Efes THY Avrupa Ligi Real Madrid
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