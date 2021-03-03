Anadolu Efes'e yan bakılmıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.

03 Mart 2021 Çarşamba - 8:20
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Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 16. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
 
Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.
 
Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.
 
Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.
 
Salon: Sinan Erdem
 
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carmelo Paternico (İtalya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
 
Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1
 
Valencia Basket: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3, Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12, Hermannsson 4
 
1. Periyot: 18-23
 
Devre: 46-40
 
3. Periyot: 68-58

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Etiketler: anadolu efes valencia
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