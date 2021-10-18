Anadolu Efes Elijah Bryant'ı transfer etti

Anadolu Efes , Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes'in açıklaması:

"Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzaladık.

1995 doğumlu oyuncu 1.96 metre boyunda ve guard/kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Elon Üniversitesi'nde iki yıl geçirdikten sonra 2016 yılında Brigham Young Üniversitesi'ne geçen ve 2018'de buradan mezun olan Elijah Bryant, ilk profesyonel sezonunu İsrail 'in Hapoel Eliat takımında geçirdi. Gösterdiği başarılı performans ile sezon sonunda Maccabi Playtika Tel Aviv takımına transfer oldu ve 2019-20 sezonunda ve 2020-21 sezonunun Mayıs ayına kadar burada forma giydi. 13 Mayıs 2021'de NBA takımlarından Milwaukee Bucks ile kontrat imzalayan Amerikalı oyuncu, Ekim ayı ortasında Milwaukee Bucks ile yollarını ayırdı.

2015'de CAA'da (Colonial Athletic Association) yılın genç oyuncusu seçilen Bryant, aynı sezon en iyi üçüncü beşe seçildi. Brigham Young Üniversitesi'nde forma giyerken, 2018 yılında WCC'de (West Coast Conference) en iyi beşe adını yazdırdı. İsrail'deki ikinci senesinde bu kez İsrail Ligi'nin en iyi beşine giren Amerikalı oyuncu, 2020 yılında Maccabi Tel Aviv forması altında İsrail Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon ise NBA'de Milwaukee Bucks ile şampiyonluk sevinci yaşadı.