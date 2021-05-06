Anadolu Efes Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe - 16:56 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 17:01
İLGİLİ HABERLER
Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist Anadolu Efes Dörtlü Final'e yükseldi! 178'inci "triple double" Westbrook'tan 27 sayı, 7 ribaunt Furkan Korkmaz'dan 3 sayı!

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
 
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.
 
Ergin Ataman’ın takımımızın başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.
Takımımız, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde bu sezon Turkish Airlines Euroleague’de İspanya’nın Real Madrid takımını play-off serisinde 3-2 ile geçerek adını Final Four’a yazdırmıştı.”
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Anadolu Efes Ergin Ataman sözleşme
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Jedrzejczyk yine sakatlık haberiyle gündemde! Bu kez... Jedrzejczyk yine sakatlık haberiyle gündemde! Bu kez...
Chelsea - Real Madrid maçı sonrası Eden Hazard'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Taraftara hakaret...Chelsea - Real Madrid maçı sonrası Eden Hazard'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Taraftara hakaret... Ve Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımıVe Erol Bulut sahalara dönüyor! İşte yeni takımı Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası cebinde! Tarih bile belli, üç yönetici istifa etti...Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası cebinde! Tarih bile belli, üç yönetici istifa etti...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.