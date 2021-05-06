Anadolu Efes Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

DHA
06 Mayıs 2021 Perşembe - 16:56
| Son Güncelleme : 06 05 2021 - 17:01
Anadolu Efes
, başantrenör Ergin Ataman
ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.
Ergin Ataman’ın takımımızın başında bir Euroleague
ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı
Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.
Takımımız, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde bu sezon Turkish Airlines
Euroleague’de İspanya
’nın Real Madrid
takımını play-off serisinde 3-2 ile geçerek adını Final Four’a yazdırmıştı.”