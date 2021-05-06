Anadolu Efes Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.