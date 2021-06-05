Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! 7 diskalifiye kararı

ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelirken son periyotta kavga çıktı. Fenerbahçe Beko'dan 5, Anadolu Efes'ten ise 2 oyuncu diskalifiye edildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi - 21:54 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 22:33
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ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
 
Melih ve Singleton arasında kavga
 
4. periyotun bitimine 3.27 saniye kala Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final maçında oyuncular arasında kavga çıktı. Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında tartışma yaşandı. Takım arkadaşları araya girdi.
 
Hakemlerin kararı sonrası Chris Singleton, Sertaç Şanlı, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe bench'inde Alex Pere diskalifeye edildi.
 
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 95-73
 
Fenerbahçe'de Vesely ise 5 faulle oyun dışı kaldı.
 
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Efes maçı 95-73 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.
 
 
1. Periyot sonucu: 23-19
 
2. Periyot sonucu: 41-37
 
3. Periyot sonucu: 64-56
 
4. Periyot sonucu: 95-74

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