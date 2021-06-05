Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! 7 diskalifiye kararı

05 Haziran 2021 Cumartesi - 21:54
| Son Güncelleme : 05 06 2021 - 22:33
Melih ve Singleton arasında kavga
4. periyotun bitimine 3.27 saniye kala Anadolu Efes
- Fenerbahçe Beko final maçında oyun
cular arasında kavga çıktı. Chris Singleton ile Melih Mahmutoğlu arasında tartışma yaşandı. Takım arkadaşları araya girdi.
Hakemlerin kararı sonrası Chris Singleton, Sertaç Şanlı, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe bench'inde Alex Pere diskalifeye edildi.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 95-73
Fenerbahçe'de Vesely ise 5 faulle oyun dışı kaldı.
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Efes maçı 95-73 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.
1. Periyot sonucu: 23-19
2. Periyot sonucu: 41-37
3. Periyot sonucu: 64-56
4. Periyot sonucu: 95-74