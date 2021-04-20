Anadolu Efes - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Normal sezon tablosunu bitirdikleri sıranın ardından Real Madrid ile eşleşen temsilcimiz Anadolu Efes , ev sahibi avantajını da kullanıp 2 maçı da kazanma hedefinde… İspanya ’ya 2-0 önde gitmeyi amaçlayan Ergin Ataman ve öğrencilerinin bu kritik maç öncesinde kadrosunda herhangi bir eksik bulunmuyor.

Öte yandan 6. Sıradan çeyrek finale kalan Real Madrid ise belki de yapılanma anlamında ilk kez bu kadar sorunlu bir sezon yaşıyor. Önce Campazzo’nun daha sonra ise Gabriel Deck’in sezon içinde aldıkları ayrılık kararları ve üst üste gelen sakatlık haberleri onları oldukça yıpratmıştı. Bu kritik seride ise Real Madrid adına en önemli isim kuşkusuz Walter Tavares olacak. Yıldız oyuncu, takımının sayı ve ribaund ortalamalarında zirvede yer alıyor.

Real Madrid’e oranla çok daha hazır ve eşleşmenin favorisi durumunda Anadolu Efes ’te ise normal sezonun sayı ve asist ortalaması en yüksek ismi Vasilije Micic oldu.

Takım istatistiklerinde ise Anadolu Efes, hücumda bulduğu ortalama 84.1 sayı ve yediği 76.9 sayı ile rakibi Real Madrid’in bu alanda da önünde bulunuyor. (Real Madrid sayı ortalaması Hücum 80.1 – Savunma 77.5)

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 32 mücadelenin 23’ünü İspanyol ekibi kazanırken 9’unu ise Anadolu Efes kazandı.

İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ilkinde Real Madrid, İstanbul ’da Anadolu Efes’I 65-73 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında İspanya’da oynanan mücadeleyi ise temsilcimiz Anadolu Efes 83-108’lik skor ile kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği zorlu maçta %8 oranında ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU