Anadolu Efes - Saski Baskonia heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Euroleague’deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, yükselen formuyla beraber kendi evinde İspanyol ekibi Saski Baskonia’yı konuk ederken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma - 9:46
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Sezon başında takımdaki eksikler, Shane Larkin’in takıma katılmamış olması ve idman eksikliği nedeniyle Euroleague arenasına formsuz bir başlangıç yapan Anadolu Efes’in son haftalarda performansını yükseltti ve her takım için zorlu bir rakip haline geldi. Son 6 maçında yalnızca 1 kez mağlup olan Ergin Ataman ve öğrencileri, Baskonia karşısında da kazanarak kendini sıralamadaki ilk 4 takım içine atmak isteyecek.

Anadolu Efes’in İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacağı mücadelede Bryant Dunston’ın forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan sezon başından bu yana sergilediği oyun ile ligi ilk 8 içinde bitirip playoff’a katılacağının sinyallerini veren Saski Baskonia ise bu zorlu deplasmanda bir sürpriz yaparak ilerisi için avantaj sağlamak isteyecek.

Son karşılaşmalarda oldukça formda olan ve takımına büyük katkı sağlayan Alec Peters ise bu kez başarılı performansını eski takımı Anadolu Efes karşısında göstermeye çalışacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ev sahibi ekip Anadolu Efes’in bu sezon 10 maçından 5’inde 16 sayı barajı aşıldı.

Konuk ekip Saski Baskonia’nın da oynadığı 10 karşılaşmanın 5’inde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes’in kendi sahasında Baskonia ile karşı karşıya geleceği mücadelede %10’luk oranla temsilcimizin galibiyetini tercih etti.

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Etiketler: misli
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