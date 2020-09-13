Anadolu Efes'te bir oyuncuda corona virüs vakası!

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes 'te corona virüs şoku yaşandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımda bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.