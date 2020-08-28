Anas Tahiri: Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım

Beşiktaş, Hollanda 'nın Waalwijk takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri için teklifte bulundu. Tahiri, Fox Sports'a yaptığı açıklamada teklifi doğruladı fakat kulübünün yeterli görmediğini söyledi.

Anas Tahiri, "Beşiktaş'tan teklif geldi. Bu doğru. Ancak kulübüm gelen teklifi yeterli bulmadı. Şu anda sahada ne yaptığıma odaklanmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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