Anderson Talisca bombası! Sosyal medyadan duyurdu Beşiktaş...

"HADİ GERİ DÖNELİM"

Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise da taraftarların çağrısına sessiz kalmadı ve Talisca'ya seslenerek, "Hadi geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.