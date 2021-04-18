Anderson Talisca bombası! Sosyal medyadan duyurdu Beşiktaş...

Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızları Adriano ile Talisca'nın sosyal medyadaki 'Come to Beşiktaş' akımı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

18 Nisan 2021 Pazar - 13:42
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Beşiktaş'ta bir dönem birlikte forma giyen Anderson Talisca ile Adriano Correia arasında sosyal medyada yaşanan diyalog siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
 
İsmi son zamanlarda yeniden eski takımı Beşiktaş'la anılan Talisca'nın, Instagram'daki canlı yayını Beşiktaşlı taraftarlar tarafından "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

 
"HADİ GERİ DÖNELİM"
 
Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise da taraftarların çağrısına sessiz kalmadı ve Talisca'ya seslenerek, "Hadi geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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Etiketler: talisca adriano beşiktaş
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