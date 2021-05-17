Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

Son şampiyon Beşiktaş'ın formasını da giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer oldu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:55
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen açıklandı. Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.
 
BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız milli takıma kadar yükseldi.
 
BEŞİKTAŞ'TA 1 ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek.
 
 

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Etiketler: Talisca Beşiktaş Al Nassr
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