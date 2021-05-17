Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:55
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen açıklandı. Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan
takımı Al-Nassr'a transfer oldu.
BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bir dönem Beşiktaş
'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız milli takıma kadar yükseldi.
BEŞİKTAŞ'TA 1 ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan
'da kariyerini devam ettirecek.