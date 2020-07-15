Andre Schürrle, Dortmund'dan ayrıldı! Fenerbahçe...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcu ile Fenerbahçe'nin transfer için ilgilendiği gündeme gelmişti. Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:40
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Fenerbahçe 'yi yakından ilgilendiren haber Almanya'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresi neresi olacağı merak konusu olurken, Süper Lig 'den Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği gündeme gelmişti.
 
Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi. 
 
 

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