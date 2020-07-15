Andre Schürrle, Dortmund'dan ayrıldı! Fenerbahçe...

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:40
Fenerbahçe 'yi yakından ilgilendiren haber Almanya
'dan geldi. Bundesliga ekiplerinden Borussia
Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresi neresi olacağı merak konusu olurken, Süper Lig 'den Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği gündeme gelmişti.
Bu gelişme sonrası Sarı Lacivertliler'de sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Leverkusen
, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova
ve Dortmund formaları giydi.