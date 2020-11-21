Ankara'da kritik mücadele başladı... (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 9.hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya geliyor...

21 Kasım 2020 Cumartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 16:31
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30' GOLL DİEGO... GENÇLERBİRLİĞİ 1 FENERBAHÇE 1
 
25'Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.
 
18'Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten dışarı gitti.
 
16'Fenerbahçe'de Lemos'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
 
14' GOLLL Mert Hakan Yandaş.. Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 1
 
12'Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
 
11'Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
 
7'Fenerbahçe'de Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Nordfeldt'te kaldı.
 
6'Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
 
5'Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
 
4'Fenerbahçe maçın başında oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.
 
1' Maça ev sahibi Gençlerbirliği başladı...
 
Fenerbahçe ise geride kalan 8 maçta 17 puan topladı ve maça ligin 2. sırasında çıkıyor.
 
Gençlerbirliği XI: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio
 
Fenerbahçe XI: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.
 

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Etiketler: gençlerbirliği fenerbahçe
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