Ankara'da gol düellosu! Son saniyeye kadar...

Süper Lig'de 8.hafta maçında Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

08 Kasım 2020 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 15:28
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Ankaragücü ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
 
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı
 
Konuk takım 15. dakikada Artur Sobiech'in golüyle öne geçerken, Ankaragücü 27'de Torgeir Börven'in penaltısı ile cevap verdi. 35. dakikada Enzo Roco takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. Ankaragücü'nde 63'te oyuna giren Emre Güral, 90. dakikada skoru belirledi.
 
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 2 puanla son sırada kaldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam etti. Fatih Karagümrük ise 12 puana ulaştı
 
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'u ağırlayacak.
 

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Etiketler: ankaragücü fatih karagümrük
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