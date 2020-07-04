Ankara'da gol yağmuru! Ankaragücü 1-4 Alanyaspor

Ankaragücü ile Alanyaspor, Süper Lig'de 30. haftada kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Ankara gücü 44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Alanyaspor, 64. dakikada Cisse ile öne geçti. Konuk ekip 66. dakikada Onur Bulut ve 78. dakikada Bakasetas ile farkı 3'e yüksetti.

Ankaragücü 82. dakikada Rivas ile skoru 3-1'e getirirken son sözü 89. dakikada Fernandes söyledi ve Alanyaspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 25 puanla son sırada kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 48'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan aldığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kitsiou'nun zayıf vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

15. dakikada Juanfran'ın sağ çaprazdan yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Friedrich, topu kornere tokatladı.

28. dakikada ceza sahasının solundaki Ceyhun Gülselam, topu penaltı noktasının gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Bakasetas'ın şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu MKE Ankaragücü savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

31. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

40. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayının üzerinde buluşan Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Welinton'un Orgill'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, sağına uzanarak topu kurtardı. Penaltıdan sonra aynı dakikada gelişen konuk ekip atağında, Salih Uçan'ın pasına ceza sahasında gelişene vuran Efecan Karaca n'ın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kale sahasının önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'in sağından ağlara gitti: 0-1.

66. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Sakala, topu penaltı noktasının üzerindeki Onur Bulut'a çıkardı. Onur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.

75. dakikada Atila Turan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde İlhan Parlak 'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Marafona, soluna uzanarak kurtardı.

77. dakikada Rivas'ın ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in formasından çekmesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Bakasetas, düzgün bir vuruşla sol direğin dibinden penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

80. dakikada Kitsiou'nun ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Marafona, üzerine gelen topu kontrol etti.

82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye indirdi. Pinto'nun kendi yarı sahasından savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Rivas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

90. dakikada fark tekrar 3'e çıktı. Kontra atakta Mustafa Pektemek sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı kaldı. Mustafa, solunda uygun durumdaki arkadaşı Fernandes'e topu çıkardı. Fernandes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Pinto, Lukasik, Saba, Michalak, Orgill

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih Uçan, Onur, Bakasetas, Efecan, Papiss Cisse