Ankara derbisi Keçiörengücü'nün!

Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 51.dakikada Vusal İsganderli ve 84.dakikada Emeka Friday Eze'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü ligde puanını 10'a yükseltti. Konuk takım Gençlerbirliği'nin ise 14 puanı bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Denizslispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak.