Ankara derbisi Keçiörengücü'nün!

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında Keçiörengücü Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

07 Kasım 2021 Pazar - 15:55
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Spor Toto 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
 
Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 51.dakikada Vusal İsganderli ve 84.dakikada Emeka Friday Eze'nin golleriyle 2-0 kazandı. 
 
Bu sonucun ardından Keçiörengücü ligde puanını 10'a yükseltti. Konuk takım Gençlerbirliği'nin ise 14 puanı bulunuyor. 
 
Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Denizslispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. 

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Etiketler: Keçiörengücü gençlerbirliği
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