Ankara Keçiörengücü şov yaptı!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Akhisarspor'u 6-0 yendi.

22 Kasım 2020 Pazar - 15:44 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 15:53
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TFF 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü evinde Akhisarspor'u ağırladı.
 
Ankara'da oynanan maçta ilk yarı Keçiörengücü'nün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin ilk yarıdaki gollerini 18 ve 33. dakikalarda Arb Manaj, 45+2'de Cem Akıncı attı.
 
Mücadelenin ikinci yarısında Başkent ekibinden Barış Alper 54. dakikada takımımın 4. golünü kaydetti. 80. dakikada Keçiörengücü Joe Dodoo ile bir kez daha ağları havalandırdı ve fark 5'e çıktı. Son olarak da 3. golün sahibi Cem Ekinci 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 6-0'a getirdi.
 
Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Keçiörengücü, ligde 3. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla 10. sırada kendine yer buldu.
 
 

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Etiketler: Ankara Keçiörengücü Akhisarspor
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