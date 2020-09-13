Ankaragücü 1-2 Erzurumspor

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Ankaragücü 61. dakikada Bolingi ile öne geçmesine karşın 75. dakikada Oltan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Oltan Karakullukçu çıktı ve Erzurumspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.