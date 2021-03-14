Ankaragücü 3 haftada 9 puan aldı!

Önce Galatasaray ardından Fatih Karagümrük'ü deviren Ankaragücü şimdi de Göztepe'yi yendi.

14 Mart 2021 Pazar - 15:38
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Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile Ünal Karaman'ın takımı Göztepe kozlarını paylaştı.
 
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 28 ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63'te Endri Çekici kaydetti. Börven 9, Endri ise ligde iki gole ulaştı
 
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 29 puana ulaşırken, üst üste üçüncü kez galip gelerek kümede kalma yolunda bir önemli adım daha attı. Göztepe ise 5 hafta sonra mağlubiyet gördü ve 39 puanda kaldı
 
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

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Etiketler: ankaragücü göztepe
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