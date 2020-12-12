Ankaragücü 4-3 Konyaspor

12 Aralık 2020 Cumartesi - 21:10
Süper Lig'in 12. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Ankaragücü, Konyaspor
'u 4-3 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.
15. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Pinto'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lobjanidze, ceza yayı yakınından topu kaleye doğru vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic'in de erken çıkarak kaleyi boş bırakmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan
penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok
'un kullandığı penaltıyla eşitliği sağladı: 1-1
38. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu; ceza sahası sol taraftan Jevtovic'in ortasında Sukubic ceza sahası içine kafayla indirdiği topla buluşan Milesovic güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi:
1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding
Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.