Ankaragücü - Beşiktaş: 0 - 1

24 Aralık 2020 Perşembe - 19:00
| Son Güncelleme : 24 12 2020 - 20:41
Ankaragücü-Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 14. hafta maçında bu akşam Ankara
deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş
çıktığı 12 müsabakadan 22 puan çıkardı. Ankara deplasmanında 3 puan alması halinde puanını 25'e yükseltecek olan Beşiktaş sıralamada 4. sıraya yeniden yükselecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
74' Sol kanattan Ankaragücü'nün kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.
Oyuncu Değişikliği 72' Beşiktaş'ta Mensah yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.Bernard Mensah - Dorukhan Toköz
Oyuncu Değişikliği 63' Ankaragücü'nde Endri Cekici yerini Paintsil'e bıraktı.Endri Cekici - Joseph Paintsil
Oyuncu Değişikliği 63' Ankaragücü'nde Börven yerini Bolingi'ye bıraktı.Torgeir Börven - Jonathan Bolingi
Pozisyon 63' Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin sol çaprazdan şutunda savunmada Vida topu uzaklaştırdı.
Oyuncu Değişikliği 61' Beşiktaş'ta Ghezzal yerini N'Koudou'ya bıraktı.Rachid Ghezzal - Georges-Kevin N'Koudou
Deplasman Golü 61' Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Vida kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Domagoj Vida
Pozisyon 59' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sağ kanattan içeri giren Lobjanidze'nin sert ortasında kaleci Ersin'den seken top ceza yayında Lukasik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
Pozisyon 58' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Pozisyon 54' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Welinton'un ortasında Kale önünde Mensah'ın kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'de kaldı.
Pozisyon 49' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Endri Cekici'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Oyuncu Değişikliği
46'
Ankragücü'nde Kitsiou yerini Erdi Dikmen
'e bıraktı.Stelios Kitsiou - Erdi Dikmen
40' Ankaragücü'nde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Emre Güral yerini Şahverdi Çetin'e bıraktı.Emre Güral - Sahverdi Cetin
35' Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu taca yolladı.
Pozisyon 30' Beşiktaş bu dakikalarda baskıyı arttırdı.
Pozisyon 24' Sağ kanattan Mensah'ın ortasında Larin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem Larin'in yükselirken Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
18' Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı! Pinto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Pozisyon 14' Beşiktaş etkili geldi. Atiba'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren N'Sakala'nın yerden sert ortasında top taca çıktı.
Pozisyon 10' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Emre Güral'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lobjanidze, kaleci Ersin'den sıyrıldıktan sonra topu ayağında aşınca top dışarı çıktı.
Pozisyon 6' Ghezzal'in hatalı pasında ara giren Emre Güral'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
Pozisyon 3' Maça baskılı başlayan Ankragücü arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Tiago Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba, Çekiçi, Börven
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar