Ankaragücü - Beşiktaş: 0 - 1

MAÇTAN DAKİKALAR

Pozisyon 59' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sağ kanattan içeri giren Lobjanidze'nin sert ortasında kaleci Ersin'den seken top ceza yayında Lukasik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

40' Ankaragücü'nde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Emre Güral yerini Şahverdi Çetin'e bıraktı.Emre Güral - Sahverdi Cetin

35' Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu taca yolladı.

Pozisyon 24' Sağ kanattan Mensah'ın ortasında Larin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem Larin'in yükselirken Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

18' Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı! Pinto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Pozisyon 14' Beşiktaş etkili geldi. Atiba'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren N'Sakala'nın yerden sert ortasında top taca çıktı.

Pozisyon 10' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Emre Güral'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lobjanidze, kaleci Ersin'den sıyrıldıktan sonra topu ayağında aşınca top dışarı çıktı.

Pozisyon 6' Ghezzal'in hatalı pasında ara giren Emre Güral'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Pozisyon 3' Maça baskılı başlayan Ankragücü arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.