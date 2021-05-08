Ankaragücü - Fenerbahçe

Süper Lig'de 81 puanı bulunan lider Beşiktaş 'ın 5 puan gerisinde ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe, 38 puan ile düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne konuk oluyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

70' Ankaragücü'nde Aliou Badji oyundan çıkarken, Daniel Lukasik yerine giren isim.Aliou Badji - Daniel Lukasik Oyuncu Değişikliği 70' Ankaragücü'nde Endri Çekici yerini Geraldo'ya bıraktı.Endri Cekici - Geraldo 68' Fenerbahçe'de Caner ön direğe etkili bir orta yolladı. Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich'den yine çok kritik bir kurtarış geldi. 67' Fenerbahçe'de Osayi Samuel oyunda. Pelkas dışarı alındı.Dimitrios Pelkas - Bright Osayi-Samuel 65' Fenerbahçe'de Caner korneri kullandı. Enner Valencia arka direkte kafayı vurdu. Kaleci topu çizgiden çıkardı!

60' Ankaragücü'nde sakatlık geçiren İbrahim Akdağ oyundan çıkarken, Atakan Çankaya yerine giren isim.Ibrahim Akdag - Atakan Cankaya 60' Ankaragücü'nde Atilla Turan çıktı. Tiago Pinto oyunda.Atila Turan - Tiago Pinto 56' Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı! İrfan Can'ın ön direğe ortasında Pelkas kafa vuruşunu yaptı. Uzak direğe yönelen top az farkla dışarı gitti. 52' Fenerbahçe'de Valencia, Mesut'tan aldığı pasla çaprazdan kaleye sokuldu. Vuruşunda Ankaragücü savunmasından seken top kornere çıktı.

Ankaragücü'nde 48'Ankaragücü'nde Alper Potuk bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Harun'dan kritik bir kurtarış geldi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi. GOL! Fenerbahçe, 43'GOL! Fenerbahçe, Ozan Tufan 'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı! Ceza alanı içindeki Valencia'nın kale önüne ortasında arka direkte Ozan Tufan tek vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Ozan Tufan

38' Fenerbahçe maçın başından bu yana organize atak geliştirmekte zorluk çekiyor. Maçta tempo düştü.

32' Ankaragücü 2. gole bir kez daha çok yaklaştı! Kitsiou'nun sağ çaprazdan vuruşunda Caner'den dönen top sonrasında Paintsil'in önünde kaldı. Paintsil'in yakın mesafeden vuruşunda bir kez daha Fenerbahçe savunması topun kaleye gitmesini engelledi. 23' Ankaragücü yine tehlikeli geldi! Alper Potuk'un yakın mesafeden kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

22' Ankaragücü'nde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Alper Potuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı. 20' Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza alanına sokulan Mert Hakan'ın şutunda top kalecide kaldı.

10' Ankaragücü'nde Endri Çekici'nin uzaklardan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun güçlükle çeldi.

5' Ankaragücü bir kez daha etkili geldi! Alper Potuk ceza sahası içinde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

3' GOL! Ankaragücü Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Alper Potuk

1' İlk tehlikeli atak Ankaragücü'nden geldi! Saba ceza alanı içinde çok sert vurdu. Top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

İLK 11'LER



MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji

Fenerbahçe: Harun Tekin , Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

F.BAHÇE'DE EKSİKLER VAR



Geçirdiği ameliyat sonrası sahaya dönmek için çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın yanı sıra Nazım, Serdar Aziz, Samatta ve Sadık da Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ EKSİK

