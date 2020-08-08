Ankaragücü, Fuat Çapa ile anlaştı!

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar bugün akşam saatlerinde kulüp binasında atılacak.

Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamada teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllığına anlaştıklarını ve bugün resmi imzaların atılacağını söyledi. Başkan Mert, ayrıca, pandemi döneminden bugüne konuşulan Süper Lig'deki küme düşme konusu, kulübün transfer yasağı ve Başkent ekibinin geleceği hakkında gelecek hafta geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

''SAYIN ALİ KOÇ İLE ARAMIZDA KÜME DÜŞME OLMAYACAK GİBİ BİR KONUŞMA OLMADI"

Başkan Fatih Mert, pandemi döneminde birçok kulübün olduğu gibi küme düşmenin kaldırılması konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da destek verdiğini söyledi. Mert, şunları kaydetti: