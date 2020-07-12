Ankaragücü-Galatasaray: 1 - 0

12 Temmuz 2020 Pazar - 18:45
| Son Güncelleme : 12 07 2020 - 19:57
Süper Lig'in 32.haftasında Ankargücü ile Galatasaray
karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı’nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
62' GOL! Scarione penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Óscar Scarione
61' Emin Bayram'ın ceza sahası içinde Michalak'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
61' Ankaragücü penaltı kazandı!
57' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı frikikte top direkten döndü!
55' Pinto'nun Adem'e yaptığı faul sonrası Galatasaray ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı.
54' Kitsiou, sarı kart gördü.Sarı Kart - Stelios Kitsiou
53' Galatasaray Gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ömer Bayram'ın yerden ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Belhanda pozisyonu değerlendiremedi.
47' Ankaragücü etkili geldi! Çalımlarla ceza sahasına giren Orgil'in vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
41'
Ankaragücü özellikle son dakikalarda yaptığı baskıyla Galatasaray'ın oyun
kurmasına izin vermiyor.
37' Ankaragücü gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Michalak'ın vuruşunda kaleci Okan Koçuk topu güçlükle çeldi.
35' Taylan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
24' Marcao, sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
24' Ankaragücü'nde Pazdan, Belhanda'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Michal Pazdan
24' Hakem su molası verdi.
22' Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
22' Orgil'in sağ kanattan yerden ortasında Emin Bayram topu kornere yolladı.
18' Anakaragücü etkili geldi! Sağ kanattan arka direğe gelen ortada arka direkte uygun durumda bulunan Saba'nın vuruşunda top dışarı çıktı.
17' Belhanda, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Younès Belhanda
12' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
10' Müsabakanın ilk 10 dakikası sona erdi. İki takım da pozisyona girmekte zorlanıyor.
7' Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında MKE Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.
İLK 11'LER:
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill
Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem