Ankaragücü - Galatasaray maçı Misli.com'da

ANKARAGÜCÜ- GALATASARAY

Kümede kalma adına Hikmet Karaman'a yönelen ancak 3 maçtan 2 puan çıkartabilen Ankaragücü'nde, son 2 lig maçını pas geçen Atakan Çankaya hala iyileşmedi. Joseph Paintsil cezalı.Tiago Pinto ise geri döndü ve görev verilmesi halinde forma giyebilecek.Hikmet Karaman, Atakan Çankaya'yı sakatlandığı Kayserispor maçında orta alanda başlatmıştı. Aynı maç kırmızı kart gören Michal Pazdan ise stoper rotasyonuna geri dönecek ancak Zvonimir Sarlija'nın yanında Ante Kulusic ile devam edebilir.Paintsil'in yokluğunda Alper Potuk'u orta alanda, Endri Cekici'yi kanatta ya da Endri Cekici'yi yine merkezde, Geraldo'yu kanatta izleyebiliriz.Orta alanın ortasında Daniel Lukasik, savunmanın önünde Idriz Voca, hücumun en ilerisinde Torgeir Borven değişmeyecektir.

Fernando Muslera'nın dönüşüyle 8 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir dışında eksik yok.Son maçlarda Taylan Antalyalı'yı kenarda bırakıp Oghenekaro Etebo ve Gedson Fernandes ile maçlara başlayan Fatih Terim'in, Ankara'da da bu düzenden vazgeçmesi beklenmiyor.Sarı kırmızılılara Mostafa Mohamed de ilaç gibi geldi. Arada Alanyaspor maçını pas geçti ama totalde 5 lig maçında 5 gole ulaştı. Geçen hafta BB Erzurumspor maçında birbirinden şık goller atıp arkasını getirebileceğinin sinyallerini verdi.Şampiyonluk yolunda her maç önemli, her maç kritik çünkü Beşiktaş, Malatya deplasmanında hata yapmadı ve puanları eşitledi. Son haftalara kadar kafa kafaya gitmesi muhtemel zirve mücadelesi göz önüne alındığında Galatasaray da Ankara'da hata yapmak istemeyecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Hikmet Karaman, Fatih Terim'e karşı Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!%72'lik kesim şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan ve ligde 8 maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekibe, Ankaragücü karşısında da güveniyor...%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.